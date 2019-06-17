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Beyzbol ve softbolda muhteşem kapanış

2018-2019 Beyzbol ve Softbol Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Çarşamba ilçesinin ev sahipliğinde yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
Beyzbol ve softbolda muhteşem kapanış

2018-2019 Beyzbol ve Softbol Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Çarşamba ilçesinin ev sahipliğinde yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.


Anadolu Yıldızlar Ligi ilk defa bu yıl Milli Mücadele’nin 100. yılında 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Çarşamba’da yapıldı. Beyzbol ve Softbol Türkiye Şampiyonası’na 12 farklı şehirden 120 beyzbol ve 144 softbol sporcusunun katıldı.


Beyzbolda, Ankara ekibinin birinciliğe ulaştığı şampiyonayı, Ordu ikinci, Samsun-Çarşamba üçüncü ve İstanbul dördüncü olarak tamamladı.


Beyzbol final müsabakaları ardından Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Bakanlık Temsilcisi Veli Serkan Kömürcü, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Mücahit Okuyucu, Beyzbol Asbaşkanı Güngör Doğanay, Federasyon Genel Sekreteri Ömer Faruk Gümrah tarafından dereceye giren takım sporcularına ve antrenörlere madalya, katılım belgeleri ve kupaları takdim edildi.


Softbolda ise Kayseri birinci olurken, Ankara ikinci, Bursa üçüncü ve Samsun-Çarşamba dördüncülüğe uzanan taraf oldu.


Softbol final müsabakaları ardından Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Bakanlık Temsilcisi Veli Serkan Kömürcü, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Mücahit Okuyucu, Beyzbol Asbaşkanı Güngör Doğanay, Federasyon Genel Sekreteri Ömer Faruk Gümrah, TRF İl Temsilcisi İrfan Atasoy, TRF Disiplin Kurulu Başkan Vekili Şenol Şen, Beyzbol Teknik Kurulu Başkanı Metin Özpeker, Softbol Teknik Kurul Başkanı Nahit Şahin ve Beyzbol Teknik Kurul Üyesi Fatih Atik, Softbol MHK sekreteri Nurgül Çamaş, Çarşamba Stadı tesis amiri İbrahim Gülçiçek, tarafından dereceye giren takım sporcularına ve antrenörlere madalya, katılım belgeleri ve kupaları takdim edildi.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü şampiyona hakkında, “12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında mücadele eden Anadolu Yıldızlar Ligi Beyzbol ve Softbol Türkiye Birinciliği maçlarında dereceye giren ve yarışmaya katılan takımları ve antrenörleri tebrik ederiz” açıklaması yapıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
  1. doğa

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