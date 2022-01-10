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Yaşam Beyzbol sopalı saldırgan taksi şoförüne şok!
Yaşam

Beyzbol sopalı saldırgan taksi şoförüne şok!

Kağıthane TEM Otoyolu’nda trafikte tartıştığı sürücüye beyzbol sopasıyla saldırarak yaralayan taksi sürücüsünün şoför kartı süresiz iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 00:03:00 - 2022-01-10 00:09:31

TEM Otoyolu’nda trafikte tartıştığı sürücüye beyzbol sopasıyla saldıran taksi sürücüsünün şoför kartı süresiz iptal edildi.

Kağıthane TEM Otoyolu’nda 9 Ocak günü bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın ardından taksi şoförü, bagajındaki beyzbol sopasıyla otomobil sürücüsüne saldırmıştı.

Sürücüyü kolundan yaraladı

 

Otomobilin camını kıran taksi şoförü, sürücüyü de kolundan yaralamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda saldırgan taksi şoförünün S.D. olduğu tespit edildi.

Şoför kartı süresiz iptal edildi

 

Taksi şoförü S.D. hakkında 4 bin 70 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından S.D.’nin şoför kartı da süresiz iptal edilerek, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

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