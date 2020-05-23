Beytüşşebaplılar, sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Türkiye genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ile köyleri boş kaldı.
Türkiye genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ile köyleri boş kaldı.
Ülke genelinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile birlikte Beytüşşebap ilçesindeki köylerde yaşayan vatandaşlar evlerine çekildi. Vatandaşlar dışarı çıkmazken, esnaf da kepenk kapattı.