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Beyşehir’de hafriyat kamyonu yola çıkan ineğe çarptı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, karayoluna çıkan ineğe hafriyat kamyonu çarptı.

15 Eylül 2019 Pazar 13:51
Beyşehir’de hafriyat kamyonu yola çıkan ineğe çarptı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, karayoluna çıkan ineğe hafriyat kamyonu çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet K.’nin kullandığı hafriyat kamyonu ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesinde yayılım sonrası yerleşim merkezinin diğer tarafında bulunan ahırına dönmekte olan karayoluna çıkan ineğe çarptı. Kamyonun çarpmasıyla yere yığılan ve kanlar içerisinde kalan inek telef olmadan kesildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.


Bayavşar Mahallesi Muhtarı Mehmet Mesut Çerçi, yaptığı açıklamada, bulundukları yerleşim merkezinin ortasından Beyşehir-Seydişehir Karayolunun geçtiğini hatırlatarak, "Bu karayolunda ölümlü, yaralamalı ve yayılım öncesi ya da sonrası kaldığı ahırına dönüş yapması için karşıdan karşıya geçmek üzere zorunlu olarak yola çıkmak durumunda kalan besi hayvanlarımız kendilerine çarpan araçlar nedeniyle çoğu zaman telef olmakta, sahipleri maddi kayıplara uğramaktadır. Son olarak yine aynı karayolu üzerinde bir hayvan sahibine ait ineğe hafriyat kamyonu çarptı. Benzer böyle kazalar çok yaşanmaya başladı. O yüzden yerleşim merkezimizin ortasından geçen bu karayoluna bir alt geçit yapılmasını talep ediyoruz. Yetkililerimizden bu konuda mahalle sakinlerimizin bu haklı talebini dikkate almalarını rica ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:51
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