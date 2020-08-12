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Aktüel

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yosunlarla oluşan yeşil doku görenleri adeta büyülüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:54:03 -
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yosunlarla oluşan yeşil doku görenleri adeta büyülüyor

KONYA (AA) - Türkiye'nin sınırları itibarıyla en büyük ikinci milli parkı Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda, sazlıklarla bütün oluşturan yeşil doku görenleri adeta büyülüyor.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Çiftlik Mahallesi kıyılarındaki sazlık alanda yosunlar, yılın belirli bir döneminde 7-8 kilometrelik alanda yeşil doku ortaya çıkarıyor.

Bu sayede de göl adeta "yeşil göl"e dönüşüyor.

Avlanmaya çıkan balıkçı teknelerinin seyri ise ortaya görülmeye değer kartpostallık görüntüler çıkarıyor.

Çiftlik Mahallesi balıkçılarından İbrahim Erdoğan, AA muhabirine, gölün dibindeki yosunların yaz döneminde zaman zaman bulunduğu yerden koparak suyun yüzeyine doğru çıkarak bu dokuyu oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil renkli sazlıklarla bu doku güzel görüntüler çıkarıyor. Yeşil dokunun oluştuğu yer, mavi gölümüzü bir anda yemyeşil bir göl haline dönüştürüyor. Biz balıkçılar avlanmaya çıktığımızda bu görüntülere çok tanık oluyoruz ama hiç görmeyenler fark ettiğinde adeta büyüleniyor. Bu görseller onlarda ilgi ve şaşkınlık uyandırıyor. Rüzgarların sazlıkların kenarında ve saz içi yollara biriktirdiği yosunların oluşturduğu dokuyu bizler de fotoğraflamaya çalışıyoruz. Bu yeşil doku bir hafta, 10 gün kaldıktan sonra rüzgarların da etkisiyle dağılıp yok oluyor."

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