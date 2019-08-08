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Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme çalışmaları

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, İçerişehir Mahallesindeki göl kıyı şeridinde sahil düzenleme çalışmaları başlattı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:28
Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme çalışmaları

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, İçerişehir Mahallesindeki göl kıyı şeridinde sahil düzenleme çalışmaları başlattı.


Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ilçe merkezindeki 9 bin metrekarelik kıyı şeridinin yeniden düzenlenerek park ve yeşil alan olarak halkın kullanımına açılacağı belirtildi.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kıyı şeridinde bir süre önce başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, “Beyşehir Belediye Başkanımız Sayın Adil Bayındır’ın talimatlarıyla Beyşehir Gölü kıyı şeridimizde yürütülen proje çerçevesinde iş makineleri tarafından gerçekleştirilenzemin tesfiye çalışmaları sonrasında halihazırda alanın çimlendirilerek yeşil doku kazandırılmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir. Bu alana yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları sonrasında yürüyüş yolları yapılması ile kamelya ve oturma bankları da yerleştirilerek halkımızın kullanımına açılıp sahil bandının daha da hareketlendirilmesi hedefleniyor.Çalışmaların tamamlanmasının ardından atıl vaziyette bulunan tarihi Eşrefoğlu Camisinin de yer aldığı mahallemizdeki kıyı şeridimiz de daha güzel bir görünüme kavuşarak canlandırılmış bir hale gelecektir” ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da çalışma yürütülen alanda incelemede bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:28
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