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Dünya Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili sıcak gelişme
Dünya

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili sıcak gelişme

Lübnan, başkent Beyrut'ta infilak ederek büyük bir felakete neden olan amonyum nitrat maddesini limana taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:36:00 -
Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili sıcak gelişme

4 Ağustos'ta başkent Beyrut'ta infilak ederek büyük bir felakete neden olan amonyum nitrat maddesini limana taşıyan geminin sahibi ve Rus uyruklu kaptanı hakkında, Lübnan tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, patlamayı soruşturmak için görevlendirilen Askeri Hakim Fadi Savvan'ın, Beyrut Limanı'na amonyum nitratı taşıyan yük gemisinin sahibi ile kaptanı hakkında gözaltı kararı çıkardığı bildirildi.

İsimleri belirtilmeyen iki şahıs hakkındaki gözaltı kararının Lübnan Temyiz Başsavcılığına iletildiği belirtilirken ayrıca, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'un, geminin sahibi ve kaptanı hakkında uluslararası yakalama genelgesi çıkarmasının talep edildiği ifade edildi.

Daha önce Lübnan'ın, Güney Kıbrıs Rum kesiminde (GKRY) ikamet eden geminin sahibi ile görüşmek için yargı ve emniyetten oluşan bir heyeti Kıbrıs'a gönderdiği bilgisi verildi.

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