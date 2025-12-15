  • İSTANBUL
Beyran çorbası (Yöresel) tarifi: Türk mutfağının en lezzetli çorbası, Gaziantep'in tescilli yemeği öne çıktı
Kadın - Aile

Beyran çorbası (Yöresel) tarifi: Türk mutfağının en lezzetli çorbası, Gaziantep'in tescilli yemeği öne çıktı

Beyran çorbası (Yöresel) tarifi: Türk mutfağının en lezzetli çorbası, Gaziantep'in tescilli yemeği öne çıktı

Beyran çorbası Gaziantep'in Tescilli Lezzeti Beyran, Türk lezzetlerinden öne çıkan beyran çorbası nasıl yapılır? Et gibi malzemeler kullanılıyor. Sosyal medyada en çok arananlar arasına giren işte o öne çıkan Beyran çorbası (Yöresel) tarifi...

 Beyran çorbası TasteAtlas Awards'ın 2025 ve 2026 listesinde en lezzetli çorbalar arasında yer aldı. Gaziantep'in öne çıkan meşhur lezzetlerinden olan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan beyran çorbasının tarifi nasıl yapılır arama motorlarında arandı! Peki, beyran çorbası nasıl yapılır?

Gaziantep'e ait bu çorba değişik ve çok farklı çorba tarifi arayanlara. Normalde bu çorba Antep mutfağında kuzu iç yağı ile yapılıyor ama tereyağı ile de yapabilirsiniz.

Beyran Çorbası (Yöresel) Tarifi İçin Malzemeler

1 kg kemikli kuzu gerdan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pirinç

8-10 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Kırmızı toz biber

Karabiber

8 su bardağı et suyu (haşlanan etin suyu)

 Beyran Çorbası (Yöresel) Tarifi Nasıl Yapılır?

Et düdüklüye alınarak üzerini geçecek kadar su koyulup (su miktarını çorbanın kıvamına göre kendiniz ayarlayınız) haşlanıncaya kadar pişirilir.
Pişen etler süzülerek (suyunu atmayın) kemiklerinden ayrılır ve ufak ufak parçalanır.
Etlerin suyu bir tencereye alınır ve İçerisine pirinçler eklenir.
Pirinçler yumuşayana kadar pişirilir.
Daha sonra tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsaklar, tuz ve baharatlar ilave edilir.
Daha sonra haşlanmış etler de eklenir ve çorba kaynamaya bırakılır.
Bir süre daha kaynadıktan sonra altı kapatılır.
Tereyağını çorbayı kaselere koyduktan sonra üstüne de gezdirebilirsiniz.
Arzuya göre servis esnasında kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.
Afiyet Olsun.

