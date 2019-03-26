Beyran Çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası tarifi

Gaziantep'e özgü baharatlı ve etli bir çorba olan Beyran çorbası et sevenler için oldukça iyi bir tercihtir. Beyran çorbası diye anılsa da Anteplilere göre aslında bu bir yemektir. İster çorba isterse yemek olabileceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin. İşte Beyran Çorbası tarifi...

Malzemeler

1 kilogram kuzu incik

2 çay bardağı pirinç

5-6 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

8 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Kuzu etini düdüklü tencereye alın. Üzerine kabuklarını soyduğunuz sarımsakları ve suyu ekleyin ve iyice haşlayın. Tencereden çıkardığınız eti bir çatal yardımıyla ince ince didikleyin.

Pirinçleri etin suyunda iyice haşlayın. Üzerine tereyağı, salça, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın. Ardından didiklediğiniz etleri de içine ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatmaya devam edin.

Ocaktan alıp üzerine limon suyu gezdirerek sıcak sıcak servis yapın.