  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beypazarı Belediyesi’nden camilerde temizlik çalışmaları

Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkez ve taşra mahallelerde bulunan ibadethanelerin temizliğini normalleşme süreci çerçevesinde de eksiksiz sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:56:20 -
Beypazarı Belediyesi’nden camilerde temizlik çalışmaları

Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkez ve taşra mahallelerde bulunan ibadethanelerin temizliğini normalleşme süreci çerçevesinde de eksiksiz sürdürüyor.


Beypazarı Belediyesi ekipleri, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ibadete kapanan ama yeni normalleşme süreciyle birlikte belirli vakitler ve Cuma namazlarında ibadete tekrar açılan camilerde temizlik ve sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar baştan aşağı temizleniyor. Din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, ibadethanelerin temizlik çalışmalarına belirli periyotlarla devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı