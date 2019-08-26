0553 313 94 23

Beypazarı Belediyesi seraları kışlık çiçek ekimine başladı

Beypazarı Belediyesi, yaptığı çalışmalarla Türkiye’de çiçek ve yeşil bitki ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile sağlayan nadir belediyelerden biri haline geldi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:09
Beypazarı Belediyesi seraları kışlık çiçek ekimine başladı

Beypazarı Belediyesi, yaptığı çalışmalarla Türkiye’de çiçek ve yeşil bitki ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile sağlayan nadir belediyelerden biri haline geldi.


Beypazarı Belediyesi seralarında üretilen çiçek ve yeşil bitkiler şehrin caddelerinde ve parklarında kullanılıyor. Kışlık çiçek üretimine başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta 50 bin adet çiçek ekimi gerçekleştirdi.Beypazarı’nda yeşil alanların korunması ve sayılarının artırılmasının öncelikli hedeflerinden olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Seramızda yapılan yeşil üretimini, ilçemizin farklı noktalarında değerlendiriyoruz. Mevcut potansiyeli korumak ve var olan yeşil alanlara yenilerini eklemek için ekiplerimizle durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurtuluş Parkı’nda sinema keyfi
    1. Kurtuluş Parkı’nda sinema keyfi
    2. Lefke Cup U15 2019 Futbol..
    3. ANALİZ - Suriye rejimi Astana sürecini..
    4. Siirt’te 750 paket kaçak sigara ele..
    5. Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş..
    6. Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2..
    7. Sözde kadın STK’ları Hacire anaya sessiz
    8. Büyükşehir 19 bin kişiyi yaylaya taşıdı
    9. Bakan Akar: "(Müşterek helikopter..
    10. 1960’ların Tatlısu Plajı 2020 yılına..
    11. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
    12. Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci..
    13. Yunanistan tanker konusunda geri adım..
    14. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    15. "BAE Yemen'deki krizden faydalandı"
    16. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    17. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    18. Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok..
    19. Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel..
    20. Beylikdüzü’nde araç evin bahçesine uçtu
    21. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    22. Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi
    23. Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın..
    24. Döviz kurları
    25. Hisarcık’ta ’İlk Yardım Kursu’ açıldı
    26. Jandarmadan “Düğün Dernek” operasyonu
    27. Modifiye araç tutkunları Kütahya’da 8...
    28. Aktivistlerden "Myanmar'daki soykırım"..
    29. Hong Kong'daki protestolar
    30. Enerji Bakanı Dönmez: "Enerjide enosis..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!