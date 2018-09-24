Beyoğlu'ndaki tarihi caminin bitişiğinde bulunan alkollü mekan hakkında ne düşünüyorsunuz?

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

İstanbul Beyoğlu'ndaki Müeyyetzade Camii, Beyazıd-ı Cedid Camii ile Kılıç Ali Paşa Camii gibi tarihi ibadethanelere çok yakın mesafelerde kurulan alkollü mekanlardan bir yenisine de bu kez 3 asırlık Ömer Avni Camii’nin hemen bitişiğinde rastlandı.

1646 tarihinde yaptırılan Ömer Avni Camii’nin hemen yanında yer alan “Cafe Setup” ve “Setup Deli” isimli işletmelerde alkol satışının yapıldığı belirlendi.

Yeni Akit'ten Faruk Arslan'a konuşan Adalet Platformu Sözcüsü Adem Çevik, rezalete bizzat şahit olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Değil 100 metre, 100 santim bile yok cami ile alkollü mekanın arasında. 372 yıllık camimizin bu hale düşürülmesine nasıl izin verir yetkililer? Ömer Avni Camii’nin cemaati, İstanbul’un işgali döneminde bile böyle bir şeye maruz kalmamıştır.”

3 asırlık caminin bitişiğinde alkollü tesis işleten ve soyadını vermek istemeyen Lokman isimli yetkili ise yaptığı açıklamada; "İçki içenlerin dinine saygılı olmalısınız." dedi. Öte yandan Müslümanların hassasiyetlerine saygı gösterilmeyen işletmelerde alkol sattıklarını kabul eden şahıs, Beyoğlu’nun turizm bölgesi olmasından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldıkları ruhsatla bu satışı yaptıklarını ifade etti.

Akit Soruyor ekibi yaşanan bu gelişmelerden sonra bugün İstanbullulara; "Beyoğlu'nda cami bitişiklerine yuvalanan alkollü mekanları" sordu. Mikrofon uzattığımız tüm vatandaşlar ibadethanelerimizin çok yakınında faaliyet gösteren alkollü mekanlara tepki gösterdi. Bir kişi de yaşanan bu durumu Ehl-i Küfürün bir oyunu olarak ifade etti:

" Bizim dinimizle oynamasınlar. Bıraksınlar biz Müslümanlar dinimizi Ehl-i Sünnet olarak istediğimiz gibi yaşayalım. Ehl-i küfürün oyunlarına, bize dayatmak istediklerine alet olmayalım."