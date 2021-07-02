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Dünya Beyoğlu’ndaki gösteriye polis müdahalesi
Dünya

Beyoğlu’ndaki gösteriye polis müdahalesi

Beyoğlu’nda, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki göstermek için bir araya gelen gruplar polis tarafından dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 02:16:00 -
Beyoğlu’ndaki gösteriye polis müdahalesi

Tünel Meydanı’nda bir araya gelen grup adına yapılan basın açıklamasında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması eleştirildi.

Basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba polis, kademeli olarak yürüyüş izni verdi.

İstiklal Caddesi’nde yürüyen grup üyeleri, polisin belirlediği noktada bir süre slogan attıktan sonra yürüyüşe devam etmek istedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan ve polisin barikatını yıkmaya çalışan kişilere biber gazıyla müdahale edildi.

Daha sonra bazı kapalı dükkanların kepenklerine vuran göstericiler, ara sokaklara girerek dağıldı.

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