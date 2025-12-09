  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

Gizli devriye dünya gündeminde

Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem’i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! “Soruyorum size adalet bu mu?”

İBB Meclisi’nde Ekrem ve avanesine çalışmadıkları yerden zor sorular Kaç kreş yaptın?

YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!

Siber ağlarda büyük çöküş! Operasyonların arkasındaki kritik gerçekler ortaya çıktı!

Maduro’dan 2026 Hamlesi! Savunmada Yeni Dönem Sinyali!

Çocuklarınıza sakın almayın! İçinde zehir var
Gündem Beyoğlu'nda yakalandı! Hakkındaki gerçek 'pes' dedirtti
Gündem

Beyoğlu'nda yakalandı! Hakkındaki gerçek 'pes' dedirtti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Beyoğlu'nda yakalandı! Hakkındaki gerçek 'pes' dedirtti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hırsızlık suçlarından 58 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Beyoğlu'nda, hırsızlık suçlarından 58 yıl hapis cezası ve 23 suçtan arama kaydı olan firari kadın yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 58 yıl hapis cezası ile 23 suçtan arama kaydı olan firari hükümlü Sultan T'nin, Beyoğlu'nda bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Ekipler 2019 yılından beri aranan Sultan T'yi yakaladıkları dairede, çeşitli uyuşturucu maddelerin bulunması üzerine eşi Tarık T'yi de gözaltına aldı.

Firari hükümlü ile gözaltına alınan eşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Zeytinburnu'nda 4 kişi kavga etti! Ölü ve yaralı var
Zeytinburnu'nda 4 kişi kavga etti! Ölü ve yaralı var

Gündem

Zeytinburnu'nda 4 kişi kavga etti! Ölü ve yaralı var

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şahıs paketlendi
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şahıs paketlendi

Yerel

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şahıs paketlendi

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Aralık Salı kesinti saatleri
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Aralık Salı kesinti saatleri

Yaşam

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 9 Aralık Salı kesinti saatleri

İstanbul'da dehşet anları!
İstanbul'da dehşet anları!

Gündem

İstanbul'da dehşet anları!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Duruşmasında "Yasa Dışı Ses Kaydı" Skandalı! Başsavcılık Organize Suçlar Soruşturması Başlattı
Gündem

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Duruşmasında "Yasa Dışı Ses Kaydı" Skandalı! Başsavcılık Organize Suçlar Soruşturması Başlattı

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılanan sanık Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında şok bir gel..
DEM Eş Genel Başkanı’ndan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! Olumlu havayı bozan çıkış
Gündem

DEM Eş Genel Başkanı’ndan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! Olumlu havayı bozan çıkış

Meclis’te “Terörsüz Türkiye” vurgusuyla başlayan olumlu atmosfer, DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın Suriye çıkışıyla bir anda değ..
Dilekçende ‘Maddi durumum yetersiz’ yazıyor ne diyorsunuz? Hakim sordu Ekrem kıvırdı
Gündem

Dilekçende ‘Maddi durumum yetersiz’ yazıyor ne diyorsunuz? Hakim sordu Ekrem kıvırdı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' iddiasıyla açılan dava 16 Şubat'a ertelendi. İmamoğlu'nun hakimin "Girne Üniversi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23