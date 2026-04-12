  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil için kimse savaşmak istemiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katil için kimse savaşmak istemiyor

İsrail polisi, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Batı Kudüs ile Tel Aviv'deki Tel Hashomer'de düzenledikleri zorunlu askerlik karşıtı gösterilere müdahale ederek 17 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail’de Tevrat okulu (Yeşiva) öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin yapılamamasını ve Haredilere askerlik celbi gönderilmesini protesto eden göstericiler, Batı Kudüs ve Tel Hashomer'de askere alım şubeleri önünde toplandı.

Yerlere uzanıp araç geçişini engelleyen ve yolları trafiğe kapatan Haredilere, olay yerine sevk edilen takviye ekiplerle İsrail polisi müdahale etti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Hashomer'de 15, Batı Kudüs'te ise 2 Haredinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkeğe askerlik celbi göndereceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, ülkede askerlik celbi gönderilen veya kaçak duruma olan kişi sayısının 71 bin olduğu ve bunun yüzde 80'inin Haredi olduğu tahminini paylaşmıştı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Güney Doğulu

Terötist israil'in yönetimindeki bütün halk yapılan katliamlardan sorumludur. İşgalci, çocuk katili, emperyalist siyonist fașist yöneticilerinize karşı gelin ve onları yıkın. Yapılanların ateşi sizleride yakmak üzere.... UYANIN YOKSA HEPİNİZ YANACAKSINIZ...
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23