Katil için kimse savaşmak istemiyor

İsrail’de Tevrat okulu (Yeşiva) öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin yapılamamasını ve Haredilere askerlik celbi gönderilmesini protesto eden göstericiler, Batı Kudüs ve Tel Hashomer'de askere alım şubeleri önünde toplandı.

Yerlere uzanıp araç geçişini engelleyen ve yolları trafiğe kapatan Haredilere, olay yerine sevk edilen takviye ekiplerle İsrail polisi müdahale etti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Hashomer'de 15, Batı Kudüs'te ise 2 Haredinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkeğe askerlik celbi göndereceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, ülkede askerlik celbi gönderilen veya kaçak duruma olan kişi sayısının 71 bin olduğu ve bunun yüzde 80'inin Haredi olduğu tahminini paylaşmıştı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmişti.