Çin’den Tayvan adımı! 10 maddelik politika paketi açıkladı

Doğu Asya siyasetinde bahar rüzgârları esiyor. Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Tayvan Çalışma Ofisinden yapılan açıklamaya göre, politika paketinin iki ülke siyasi partileri arasında iletişim mekanizması kurulmasından seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına kadar Ada ile ana kara arasında temasları artırmayı ve bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Paket kapsamında, ÇKP ile Tayvan'da ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) arasında düzenli bir iletişim mekanizması kurulması ve Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki gençlerin karşılıklı temasları için ortak bir kurumsal platform oluşturulması önerildi.

Çin'in Fucien eyaleti ile Tayvan'ın kontrolündeki ana karaya yakın Kinmen ve Matsu adaları arasında olanaklar dahilinde su, elektrik ve doğal gaz paylaşılması ve iki bölgeyi birleştiren deniz köprüsü inşa edilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Paket kapsamında Çin ana karasındaki bazı şehirler ile Tayvan arasında Kovid-19 salgınından bu yana yapılmayan bazı düzenli uçak seferleri yeniden başlatılacak, Fucien ve Şanghay'da yaşayanların da Tayvan'ı turist olarak ziyaret etmelerine izin verilecek ve ayrıca Fucien eyaletinin Şiamın şehrindeki yeni hava alanının Kinmen Adası sakinlerinin kullanımına açılacak.

TARIM, BALIKÇILIK VE GIDA ÜRÜNLERİNİN ANA KARA PAZARINA ERİŞİMİNE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Tayvan'ın tarım ve balıkçılık ürünlerinin Çin pazarına erişimi için karantina standartlarını sağlamak üzere bir iletişim mekanizmasının kurulması önerisinin yer aldığı pakette, Tayvanlı gıda imalatçılarına da ana kara pazarına erişim için kayıt sürecinin kolaylaştırılacağı kaydedildi.

Pakette, Tayvanlı açık deniz balıkçı gemilerinin yanaşması için iskeleler ve rıhtımlar inşa edileceği, ana kara sularında tuttukları balıkları satmaları için kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Tayvan'dan küçük ürünlerin ticareti için pazar olanaklarının araştırılacağı ifade edilen pakette, Tayvanlı mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ana kara pazarına açılmalarının destekleneceği vurgulandı.

Pakette ayrıca Tayvan yapımı TV programları, belgeseller ve animasyon filmlerinin ana karada gösterilmesinin destekleneceği, Tayvanlıların ana karadaki mikro-drama prodüksiyonlarına katılabileceği kaydedildi.

KOUMİNTANG LİDERİNİN ZİYARETİNE DENK GELDİ

Politika paketinin, Tayvan ana muhalefet partisi Koumintang Genel Başkanı Cheng Li-wun'un Çin ana karasına yaptığı ziyarete denk gelmesi dikkati çekti.

Cheng ve Koumintang heyeti, ÇKP Merkez Komitesinin davetiyle, 6 günlük ziyaret için 7 Nisan'da Çin'e gelmişti.

1912’de kurulan Çin Cumhuriyeti'nin o dönemdeki başkenti olan, Ciangsu eyaletinin idari merkezi Nancing şehrini ziyaret eden heyet, Koumintang'ın kurucu lideri Sun Yat-Sen'in mozolesini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştu.

Cheng, burada yaptığı konuşmada, ziyaretinin Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayan Çin halkı için barış tohumu ekmeyi amaçladığını ifade etmişti.

Nancing ve Şanghay'ın ardından Pekin'de temaslarda bulunan Cheng, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşmüştü.

10 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET

Cheng, 10 yıl aradan sonra Çin ana karasını ziyaret eden görevdeki ilk Koumintang lideri olmuştu.

En son 2016'da Koumintang lideri Hung Hsiu-chu, başkent Pekin ile Nancing'i ziyaret etmişti.

Tayvan'da 2016'da Çin'in bağımsızlık yanlısı olarak gördüğü Demokrat İlerici Partinin (DPP) iktidara gelmesinin ardından ada ile ana kara arasındaki siyasi temaslar kesilmişti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zedong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.