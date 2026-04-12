Özgür umudunu ırkçı Ümit’e bağladı! ‘Seçimde ittifak yapacak mısınız’ sorusunu böyle cevapladılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim turunda bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Ara seçim çarsını yineleyen Özgür Özel’e ırkçı Ümit de destek verdi. “Biz ara seçimi istiyoruz" diyen Özdağ, terörsüz Türkiye sürecinin de halka sorulması çağrısı yaptı.

İki genel başkan "Olası bir ara seçimde CHP ile Zafer Partisi arasında bir ittifak olacak mı?" sorusunu da cevapladı.

ÖNCE BİR KARAR ÇIKSIN!

Özel, Meclis'te kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Saadet Partili Hasan Bitmez'i ve Gezi tutuklusu Can Atalay'ı işaret ederek "Örneğin biz Kocaeli'nde Hasan Bitmez'den boşalan yere adayın partisi tarafından gösterilmesi gerektiğini düşünürüz ve o yönde de oy kullanırız. Veya Hatay'da eğer ara seçim yapılmaya kalkılırsa orası boş kabul edilir, bizce yapılmamalıdır. Can Atalay gelmelidir. Yok, Can Atalay gelmiyorsa, orada Can Atalay'ın adaylaşmasını doğru buluruz" dedi.

Özdağ da "Önce ara seçim kararının ortaya çıkmasını bekleyelim. Karar ortaya çıktıktan sonra siyaset kendi gerçekliği içerisinde şekillenir" değerlendirmesi yaptı.