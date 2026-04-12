Abdullah Güler'den önemli açıklamalar: Somali'deki petrolü paylaşacağız

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'e sorulan sorular ve cevapları şöyle...

Enerji anlaşmaları ile gündemde olan Somali ile başka alanlarda da işbirliği var mı? Mesela Uzay çalışmaları?

Tabii. Orası aynı zamanda Hint Okyanusu... Hem de Hint Okyanusu'ndan hemen Kızıldeniz'e geçiş, yani gemi güvenliği, uluslararası deniz seyrü sefer alanının çok önemli bir coğrafya. Dolayısıyla Uzak Doğu'dan, Pasifik'ten gelen gemilerin çok önemli bir geçiş noktasında bulunuyor. Tabii Türkiye'nin aynı zamanda uzay çalışmaları var. Bu uzay çalışmaları için de yine Somali'nin başkentine 70-80 kilometre uzağında bir üs kuruluyor.

Uzaya füzelerin, roketlerin gönderileceği en uygun alan orası. İnşallah Türkiye'nin, ülkemizin uzay çalışmalarında da orası çok önemli bir merkez olacak. Yine müşterek kuvvetler komutanlığı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Somali askerlerini yetiştirdiği, eğittiği bir askeri bölgemiz de var. Yine Deniz Kuvvetleri'mizin ve Hava Kuvvetleri'mizin de belli unsurları yine Somali'de faaliyet yürütüyor. Türkiye'nin kendi gönül dünyasına, coğrafyasına yakın olan bu ülkeler bizi gerçekten gönülden seviyor, güveniyor. Çünkü yıllarca buralar maalesef emperyalist güçlerin sömürge alanları olmuşlar. Birçok noktada geri kalmışlar; altyapı yok, ticari ve sanayi alanı gelişme imkanı bulmamış. Türkiye gönül coğrafyasına destek verdikçe hem onlar kazanacak hem ülkemiz güçlenecek.

Enerji anlaşmaları kapsamında Somali’de petrol ve doğalgaz arıyoruz. Ne olacak? Somali ile bunları paylaşacak mıyız?

Elbette. Yani bunların zaten uluslararası sözleşmeleri yapılmış durumda. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'mizle beraber, Bakanlığımızla beraber oradaki belli çıkacak petrolün uluslararası alanda ticarileştikten sonraki aşamada belirlenen sözleşme kapsamı içerisinde pay edilecektir. Çok önemli bir durum var mi bizim ülke kaynaklarımız sınırlı. Özellikle bu son İran savaşıyla beraber enerjinin önemi bir kez ortaya çıktı. Bizim Türkiye Petrolleri ile beraber dünyanın başka alanlarında da, farklı coğrafyalarda da yine kendi imkanlarımızı geliştirerek, teknolojimizi kullanarak buradan Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlayacak gerek doğal gaz gerekse de petrol aramalarını çeşitlendirmesi gerekiyor. Maalesef bunları geçmişte yapma imkanımız yoktu. Çünkü bizim hem teknolojik mahiyette imkanlarımız yoktu hem gemilerimiz yoktu. Veya kullandığınız gemiler bir müddet sonra siyasi baskıyla veya başka angajmanlar nedeniyle çalışmayı yarıda bırakarak geri dönüyorlardı. Ama Türkiye artık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şu anda dünyanın en büyük dördüncü petrol ve doğal gaz arama filosunu oluşturmuş durumda. Bu çok kıymetli.

Türkiye şu anda dünyanın en büyük dördüncü filosuna mı sahip?

Aynen öyle, kendi filosuna sahip. Hem sismik tarama Oruç Reis gibi hem de Çağrı Bey gibi, Abdülhamid Han gibi sondajları yapan... Bakın biz son yıllardaki, özellikle unutuldu bunlar tabii, Karadeniz'de çok önemli bir doğal gaz rezervini bulduk ve işletmeye aldık. Bakın şu anda bizim toplamda 8 milyon haneye ulaşacak doğal gaz altyapısını Sakarya gaz sahasından temin edecek şekilde altyapıyı kurduk ve kullanıyoruz. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'de belki de şu anda bağımsız bölüm olarak doğal gaz kullanan 28 milyon hanenin tamamının doğal gazını temin edecek şekilde orada altyapı genişletme çalışmaları devam ediyor. Hem ülke kaynaklarımızı denizlerimizde hem de karamızdaki en önemli petrol kaynaklarımızdan biri de bizim Gabar Dağı'ydı biliyorsunuz. Evet, yani şu anda günde 80 bin varile ulaşan bir üretimi devam ettiriyor. İnşallah başka alanlarda da bu üretimimizi çeşitlendireceğiz. Tabii bu yeterli değil. Türkiye'nin Mehmet Bey şunu ifade etmemiz lazım: Günlük ihtiyaç noktasında yaklaşık 1 milyon 100 bin metreküp civarında doğal gaza ve 1 milyon 100 bin - 200 bin civarında varil petrole ihtiyacı var. Şu anda Gabar ve diğer alanları hesaba kattığımızda yüzde 15'lik kısmı karşılar durumdayız. Bunu tabii çeşitlendireceğiz, artıracağız.

Somali'de olduğumuzun cevaplarından biri de bu; Çağrı Bey niye gitti? Tabii sadece Somali değil...

Aynen tabii, elbette belli bir payını paylaşacaksınız. Tabii bizim başka alanlar dediğimizde Sayın Bakanımız orada bahsettiler... Yine Pakistan'da, yine Pakistan'ın hem karada hem de deniz yetki alanlarında yine bizim araştırma gemimiz oraya gitmişti. Maalesef bu son dönemlerdeki İran savaşı nedeniyle bölgedeki sıkıntılardan dolayı biraz gecikmeler yaşanıyor. Dolayısıyla bizim olabildiğince imkanlarımızı, teknolojimizi, kendi mühendisimizi, kendi gemilerimizi kullanarak Türkiye'nin gelecek on yıllarda da enerji arz güvenliğini sağlayacak bu türden hem doğal gaz hem de petrol yatırımlarımızı, aramalarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor.

