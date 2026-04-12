Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kan donduran olay! Ağabey kardeşinin boğazını kesti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kardeşin tartışması kanlı bitti. Ağabey, kardeşinin boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı.

Kanlı olay, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Tığcılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi.İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen 29 yaşındaki Hamza K. ile 24 yaşındaki kardeşi Lokman Hekim K., iş yeri önünde karşı karşıya geldi. İki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü.

AĞABEY KARDEŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

Kavganın şiddetlenmesi üzerine ağabey Hamza K., yanındaki kesici aleti kullanarak kardeşi Lokman Hekim K.'ı boğazından yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ağabey Hamza K., olayın ardından kayıplara karışırken, kanlar içinde kalan 24 yaşındaki genç yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

 

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Lokman Hekim K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boğazından ağır darbe alan gencin durumunun kritik olduğu ve hastanedeki tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

POLİS KAÇAN AĞABEYİN PEŞİNDE

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kanlı olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

