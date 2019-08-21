Beyoğlu’nda şüpheli paket alarmı

Beyoğlu Bahriye Caddesindeki okulun önüne bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan inşaat spatulası ve oyun kağıtları çıktı.

Olay, saat 01.15 sularında Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi Bahriye Caddesi Ahmet Yalman İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki okulun önünde bulunan otobüs durağında şüpheli çanta bulan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapatarak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanın yaptığı incelemenin ardından şüpheli çanta fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.

Patlamanın ardından yapılan incelemede çantada inşaat spatulası, oyun kağıdı ve kıyafet olduğu belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından kapatılan yol trafiğe tekrar açıldı.