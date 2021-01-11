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Yaşam Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Yaşam

Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 22:00:00 -
Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Sururi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki parkta oturan H.A. ve N.Ç. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, kimliği belirsiz şahıs yanındaki silahla H.A ve N.Ç’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ayaklarından yaralanan yaralıları ambulansla hemen hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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