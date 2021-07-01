Beyoğlu'nda provokasyon! Polis müdahale etti
Beyoğlu’nda, fesat İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki göstermek için bir araya gelen ve uyarılara rağmen dağılmayan provokatörlere polis müdahale etti.
Beyoğlu’nda, aileyi ifsat eden İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki göstermek için bir araya gelen ve uyarılara rağmen dağılmayan provokatörlere polis müdahale etti.
Tünel Meydanı’nda bir araya gelen provokatörler adına yapılan basın açıklamasında, Türkiye'nin fesat İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına karşı çıkıldı.
Basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba polis, kademeli olarak yürüyüş izni verdi. İstiklal Caddesi’nde yürüyen grup üyeleri, polisin belirlediği noktada bir süre slogan attıktan sonra yürüyüşe devam etmek istedi.
Polis barikatını yıkmaya çalıştılar!
Uyarılara rağmen dağılmayan ve polisin barikatını yıkmaya çalışan şahıslara biber gazıyla müdahale edildi.
Dükkanların kepenklerine vurdular!
Daha sonra bazı kapalı dükkanların kepenklerine vuran provokatörler, ara sokaklara girerek dağıldı.