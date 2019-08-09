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Beyoğlu’nda Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi

İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınanProf.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:35
Beyoğlu’nda Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi

İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınanProf. Dr. Fuat Sezgin’in vefatının 1. yıl dönümü vesilesiyle Beyoğlu’nda ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi’ düzenlendi.Sergide, Prof. Dr. Sezgin’in hayatının farklı dönemlerini yansıtan fotoğrafları, çalışmalarından kesitler, hayatına dair notlar ve önemli sözleri yer aldı.


Beyoğlu Belediyesi, İslam Bilim Tarihi alanında yaptığı çalışmalarla değerlerimizin ve eserlerimizin tüm dünyada bilinmesini sağlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in anısına Taksim Meydanı’nda sergi düzenledi. Açılışa, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Kübra Gülal, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Duran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Başkan Yardımcısı Gülal ve Duran tarafından kurdele kesimi yapıldı. Ardından sergi vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergi ile İslam dünyasının son dönemlerde yetiştirmiş olduğu en büyük bilim insanlarından Prof. Dr. Fuat Sezgin’in daha iyi tanıtılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, Prof. Dr. Sezgin’in hayatının farklı dönemlerini yansıtan fotoğrafları, çalışmalarından kesitler, hayatına dair notlar ve önemli sözleri yer aldı.



‘Bir Avrupalı değer olsaydı bugün dünya Fuat Sezgin’den bahsediyor olacaktı’


Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hem İslam bilim tarihi hem de Türk bilim tarihi adına önemli bir kıymet olduğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Kübra Gülal, “Biz her şeyden önce sayın Cumhurbaşkanımızın, Fuat Sezgin hocamıza olan bu vefası ve hassasiyetinden dolayı Cumhurbaşkanımıza sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Fuat Sezgin hoca bizim tarihimiz. Her İslam bilim tarihimiz, hem de Türk bilim tarihi adına çok önemli hizmetler vermiş gerçek bir kıymet. Biz zaman zaman kendi aramızda onu tanıdıkça şunu hep dile getiriyoruz: ‘Bir Avrupalı değer olsaydı bugün dünya Fuat Sezgin’den bahsediyor olacaktı’. Biz de 2019 yılının Fuat Sezgin hocamıza adanmış olmasını bir vesile kılarak, onu daha insanlarımıza anlatmak, vatandaşlarımıza tanıtmak adına Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Beyoğlu Belediyesi olarak Taksim Meydanın’da ki açık alan sergimizi uygulamak istedik. Sayın Haydar Ali Yıldız Başkanımızın bu konuda ciddi hassasiyetleri vardı. Bugün açılışını yapma fırsatı bulduk.Herkesi buraya davet ediyoruz “ diye konuştu.



"Vakıf olarak buradaki serginin dönem itibariyle biraz daha turistlere yönelik olduğunu biliyoruz"


Prof. Dr. Fuat Sezgin’i Müslüman bilim adamlarının kütüphane raflarında kaybolmuş eserlerini yeniden dünya gündemine sokan kişi olarak tanıdıklarını ifade eden Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Duran, “Fuat Sezgin hocamız bilim tarihinde Müslüman bilim adamlarının kütüphane raflarında kaybolmuş isimlerini, eserlerini dünya gündemine ve İslam alemi gündemine sokan kişi olarak tanıyoruz. Biz bu konuda kendisine müteşekkiriz. Aslında en büyük teşekkürü Fuat Sezgin hocamızı da tekrar Türkiye’nin ve dünyanın gündemine getiren Cumhurbaşkanımıza ediyoruz. Kendisini Almanya’dan tekrar ülkemize getirdi ve Gülhane Parkı’nda bir kütüphane ve müze kurdurdu. Biz kendisine de bu konuda müteşekkiriz. Vakıf olarak buradaki serginin dönem itibariyle biraz daha turistlere yönelik olduğunu biliyoruz. Bu tür sergilerin biz Türkiye’nin çeşitli illeri ve bölgelerinde yapılarak vatandaşlarımıza ve özellikle gençlerimize Fuat Sezgin hocamızın ve dünya bilim tarihine hizmet etmiş hizmet etmiş Müslüman bilim adamlarının tanıtılmasını hedefliyoruz “ dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:35
  1. bilim
  2. sergi
  3. fotoğraf

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