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Aktüel Beyoğlu’nda motosiklet kazası: 1 ölü
Aktüel

Beyoğlu’nda motosiklet kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-17 06:54:16 -
Beyoğlu’nda motosiklet kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda orta refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray istikametine doğru seyir halindeki 34 GV 8705 plakalı motosikletin sürücüsü Taner S, Taksim Tüneli'nde henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çarptıktan sonra sürüklendi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Taner S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


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