Beyoğlu’nda kurşun yağmuruna tutulan şahın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü Beyoğlu’nda silahla vurularak hayatını kaybeden Bayram Kartal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Beyoğlu’nda silahla vurularak hayatını kaybeden Bayram Kartal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kartal’ın ailesi sinir krizi geçirdi.

Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerinde sabah saatlerinde M.A.Y. ile o sırada işe giden Bayram Kartal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle M.A.Y.yanındaki silahla Kartal’ı kurşun yağmuruna tutmuştu. Bir börekçiye sığınan Kartal, burada hayatını kaybetmişti. Saat 9.45 sıralarında polis ekiplerinin incelemesini tamamlamasıyla, Bayram Kartal’ın cenazesi börekçi dükkanından alınarak Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yerine gelen Kartal’ın ailesi ise sinir krizi geçirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.