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Aktüel Beyoğlu'nda iş yerine ve etrafa silahla ateş eden şüpheliler yakalandı
Aktüel

Beyoğlu'nda iş yerine ve etrafa silahla ateş eden şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:17:54 -
Beyoğlu'nda iş yerine ve etrafa silahla ateş eden şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir restorana ve etrafa ateş ettikleri öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 02.10 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde bir iş yeri önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmada, bir restoranda oturan ve alkollü oldukları öne sürülen 3 kişinin, gürültü yaptıkları gerekçesiyle restoran çalışanları tarafından uyarılmaları sonucu çıkan tartışmada silahla restorana ve etrafa ateş ettikleri belirlendi.

Ekipler, şüpheli İbrahim U., Erkan Ç. ve Barış Ç.'yi Beyoğlu'nda gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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