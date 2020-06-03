  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beyoğlu’nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada

Beyoğlu’nda kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki çatışmaların görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:13:37 -
Beyoğlu’nda iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmalar kamerada

Beyoğlu’nda kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki çatışmaların görüntüleri ortaya çıktı. Olaylarla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişinin yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu’nda iki grup arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Çatışmalardan ilki Kasımpaşa’da 22 Ocak’ta gece saatlerinde gerçekleşti. Burada 4 şahıs silahlarla lüks otomobil içerisindeki kişiye ateş açarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında çevrede bulunan bir kişinin kaçışı da görüntülere yansırken sürücünün kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.


Gruplar arasındaki ikinci çatışma ise Kaptanpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Bu olay da güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde çete üyelerinin silahlarla karşı gruptaki kişilere saldırarak 1 kişiyi yaraladığı görülüyor.


Gruplar arasında yaşanan üçüncü olayda ise Fetihtepe Mahallesi’nde 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Beyoğlu’nda toplamda 3 kişinin yaralandığı olayların ardından polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda saldırılara katılan şahıslardan 4’ünün yakalandığı, çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı