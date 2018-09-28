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Beyoğlu'nda helikopter destekli operasyon!

Beyoğlu'nda polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerden bazıları yakalandı.

28 Eylül 2018 Cuma 09:12
Beyoğlu'nda helikopter destekli operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara ait ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi.

Helikopter destekli yürütülen, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilerek, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:12
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. Beyoğlu

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