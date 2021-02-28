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Yerel Beyoğlu'nda halkı sokağa döken olay
Yerel

Beyoğlu'nda halkı sokağa döken olay

Beyoğlu’nda bir apartman dairesinde çıkan yangında yabancı uyruklu bir kişi yaralanırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 07:21:00 -
Beyoğlu'nda halkı sokağa döken olay

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Santur Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında mahsur kalan yaralı, komşuları tarafından kurtarıldı

Yangın esnasında apartman dairesinde olduğu öğrenilen yabancı uyruklu şahıs, komşularının yardımıyla dışarıya çıkartıldı. Kurtarılan yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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