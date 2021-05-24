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Gündem Beyoğlu'nda gizemli kadın! 5 gündür aynı yerde oturuyor
Gündem

Beyoğlu'nda gizemli kadın! 5 gündür aynı yerde oturuyor

İstanbul Beyoğlu'nda Afrika kökenli bir kadın 5 gündür aynı yerde oturuyor. Kimseyle konuşmayan ve yemek yemeyen kadın sadece tuvalet ihtiyacı için yandaki parka gidiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 14:21:00 -
Beyoğlu'nda gizemli kadın! 5 gündür aynı yerde oturuyor

Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Mahallesi'ndeki bir istinat duvarının üzerine 5 gün önce oturan 30'lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan duvar üstünde oturuyor. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor.

Kimseyle konuşmuyor

Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.

"Israr ettiğiniz de tepki gösteriyor"

Mahalle sakinlerinden biri, "Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor. Yüzüne kapattı. Israr ettiğiniz de tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

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