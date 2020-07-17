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Aktüel

Beyoğlu'nda Fetihtepe Mahalle Bahçesi hizmete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 13:58:55 -
Beyoğlu'nda Fetihtepe Mahalle Bahçesi hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, Fetihtepe Mahalle Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Müftüsü Arif Cevlek ve ressam Mehmet Sinan Kuran'ın yanı sıra vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açılışta, daha yeşil bir Beyoğlu için çalıştıklarını söyledi.

Mahalle bahçelerinde çocuklanın keyifli zaman geçireceğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Hobi bahçelerinde çocukların elleri toprağa değsin diye mahalle bahçelerini yapıyoruz. Beyoğlu'nun 45 mahallesinde bu hobi bahçelerini yapmayı planlıyoruz. Bugün altıncı hobi bahçemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Amacımız her hafta çocuklarımızın daha yeşil ortamlara kavuşmasını sağlamak."

Ressam Mehmet Sinan Kuran da belediyeye yeni hizmete açılan alan için teşekkür ederek, "Bir bütünün parçası olduğumuzu gerçekten idrak etmemiz lazım. Türkiye hepimizin, çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Çocuklarımızı rengarenk ve yemyeşil bir ülkede büyütmemiz gerekiyor. Bu açıdan böyle projelerin içinde bulunmak beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Başkan Yıldız açılışın ardından çocuklarla birlikte parkın duvarlarını boyayıp hobi bahçesindeki bitkileri suladı.

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