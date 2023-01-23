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Yerel Beyoğlu’nda eski kilisede yangın! Ekipler sevk edildi
Yerel

Beyoğlu’nda eski kilisede yangın! Ekipler sevk edildi

Beyoğlu’nda bulunan eski bir kilisede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 22:14:00 - 2023-01-23 22:32:12

Beyoğlu Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde yangın çıktı.

Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Ekipler sevk edildi

Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

 

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