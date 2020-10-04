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Aktüel Beyoğlu'nda darp şüphelisi yakalandı
Aktüel

Beyoğlu'nda darp şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 19:00:50 -
Beyoğlu'nda darp şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Galata Köprüsü üzerinde bir kişiyi kalasla yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki bir eğlence mekanından çıkan Hüseyin Sezer'in, para isteyen bir kişi tarafından kalasla yaralanması, yanındaki arkadaşlarına da saldırılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışma sonucunda, olay yerinden kaçan şüpheli Doğan U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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