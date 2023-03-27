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Kültür - Sanat Beyoğlu Mobil Kütüphane 5 bin kitapla Kahramanmaraş'ta
Kültür - Sanat

Beyoğlu Mobil Kütüphane 5 bin kitapla Kahramanmaraş'ta

Yeniakit Publisher
2023-03-27 18:27:00 -
Beyoğlu Mobil Kütüphane 5 bin kitapla Kahramanmaraş'ta

Beyoğlu Belediyesi depremzedeler için “Beyoğlu Mobil Kütüphane”yi hizmete sundu. 5 bin kitabın yer aldığı Beyoğlu Mobil Kütüphane, Kahramanmaraş’ta bölge bölge gezerek depremzede çocuklarla buluşuyor.

Beyoğlu Belediyesi asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş’ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Barınmadan gıdaya, giyimden temizliğe kadar depremzedelerin her türlü ihtiyacının giderilmesi için hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu’nda Her Semte Bir Kütüphane projesiyle kütüphane sayısını 13’e çıkaran Beyoğlu Belediyesi, depremin psikolojik etkilerini azaltmak ve bölge halkına normalleşme sürecinde umut olmak amacıyla Kahramanmaraş’ta“Beyoğlu Mobil Kütüphane” hizmetini hayata geçirdi.

Başkan Yıldız mobil kütüphaneyi ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta her gün farklı bir noktada depremzedelerle buluşacak olan Beyoğlu Mobil Kütüphane’nin ilk durağı Dulkadiroğlu’nda bulunan çadır kentin önü oldu. Kütüphaneye yoğun ilgi gösteren çocuklar, istedikleri kitaplara ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da mobil kütüphaneyi ziyaret ederek kitap okuyan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Yıldız çikolata ikramında da bulundu.

5 bin kitapla her gün farklı bir noktada kuruluyor

Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 59. Kütüphane Haftası’nda hazırlanan “Beyoğlu Mobil Kütüphane” deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’a gönderildi. Çocuk ve gençlere yönelik kitaplar başta olmak üzere toplamda 5 bin adet kitapla Kahramanmaraş’ta faaliyetlerine başlayan “Beyoğlu Mobil Kütüphane” her gün depremzedelerin barındığı farklı bir bölgede kuruluyor. Belirli aralıklarla aynı bölgelere tekrar uğrayan kütüphane depremzedelere aldıkları kitapları değiştirme imkanı da sunuyor. Mobil kütüphane ayrıca düzenlediği Kırmızı Sedir Söyleşileri ile de çocukları sevdikleri yazarlarla buluşturuyor.


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