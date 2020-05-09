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Kültür - Sanat

’Beyoğlu Kültür Yolu’ çalışmaları devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında yer alan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, tarihi Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:13:50 -
’Beyoğlu Kültür Yolu’ çalışmaları devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında yer alan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, tarihi Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.


Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanı turizm açısından daha değerli hale getirmek ve kültür sanat etkinliklerinin başlangıç noktası yapmak hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projeye dair yürütülen çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.


Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında yer alan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, tarihi Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek tadilat hakkında bilgi aldı.


Galata-Port’tan Taksim Meydanı’na uzanan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin Bakanlığın çalışmalarıyla bu sene içerisinde tamamlanması ve İstanbul ile Türkiye’nin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

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