  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Beyoğlu, kadınların umudu oldu
Kadın - Aile

Beyoğlu, kadınların umudu oldu

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, ilçedeki ihtiyaç sahibi kadın vatandaşlara yönelik yaptığı hayır işleriyle dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 19:24:00 -
Beyoğlu, kadınların umudu oldu

Beyoğlu, kadınların umudu oldu

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, ilçedeki ihtiyaç sahibi kadın vatandaşlara yönelik yaptığı hayır işleriyle dikkat çekiyor.
Bu çalışmaların resimlerini paylaşmadan gizli olarak yaptığını belirten Dürdane Beyoğlu,”Hayır ve hasenatın en makbul olanı gizli olandır. Halk bilmese de olur, halık bilse yeter. Bize lazım olan şey duadır.” ifadelerini kullandı. 100’e yakın kadının katıldığı piknik programı organize eden Beyoğlu, kadınların sosyal sorumluluk projelerinde etkin şekilde yer almasının önemine dikkat çekti. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, yaptığı sosyal temalı çalışmalar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayır işleriyle ilçedeki kadınların sevgisini kazandı. Kendi çalışma ve araştırmaları sonucu tespit ettiği kadınları evlerinde ziyaret eden Beyoğlu, ihtiyaçlarını karşılayarak dualarını alıyor. Yaptığı çalışmaları öğrenen birçok kadının da kendisine ulaşarak destek istediğini kaydeden Beyoğlu, hayır işlerinin gizli yapılması gerektiğine inandığı için bu çalışmalarla ilgili resim paylaşmayı uygun görmediğinin altını çizdi.  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay