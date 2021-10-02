Beyoğlu, kadınların umudu oldu



AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, ilçedeki ihtiyaç sahibi kadın vatandaşlara yönelik yaptığı hayır işleriyle dikkat çekiyor.

Bu çalışmaların resimlerini paylaşmadan gizli olarak yaptığını belirten Dürdane Beyoğlu,”Hayır ve hasenatın en makbul olanı gizli olandır. Halk bilmese de olur, halık bilse yeter. Bize lazım olan şey duadır.” ifadelerini kullandı. 100’e yakın kadının katıldığı piknik programı organize eden Beyoğlu, kadınların sosyal sorumluluk projelerinde etkin şekilde yer almasının önemine dikkat çekti. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, yaptığı sosyal temalı çalışmalar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayır işleriyle ilçedeki kadınların sevgisini kazandı. Kendi çalışma ve araştırmaları sonucu tespit ettiği kadınları evlerinde ziyaret eden Beyoğlu, ihtiyaçlarını karşılayarak dualarını alıyor. Yaptığı çalışmaları öğrenen birçok kadının da kendisine ulaşarak destek istediğini kaydeden Beyoğlu, hayır işlerinin gizli yapılması gerektiğine inandığı için bu çalışmalarla ilgili resim paylaşmayı uygun görmediğinin altını çizdi.