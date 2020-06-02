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Gündem

Beyninde tümör bulunan Türk vatandaşı ambulans uçakla Norveç'ten nakledildi

Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan Selda Gül Ekenel, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:18:00 - 2020-06-02 00:22:52
Beyninde tümör bulunan Türk vatandaşı ambulans uçakla Norveç'ten nakledildi

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın her yerinde vatandaşının hizmetine koştuğunu ve bununla da gurur duyduğunu söyledi.

Ekenel'in rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunduğunu belirten Çoman, "Kızımızın yardım çağrısından sonra Sağlık Bakanlığımızla iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı tarafından Oslo'ya ulaştırılan bir ambulans uçakla kızımız Norveç'ten ülkemize gönderilmiştir." dedi.

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