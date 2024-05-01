Beyninde tümör bulunan çocuk sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor!

Kuzey Makedonya'nın Ustrumca şehrinin Bansko köyünde yaşayan 11 yaşındaki Seven Butiev, beyninde tümör bulunması nedeniyle ameliyat olmak için hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Ailesiyle birlikte derme çatma bir çadırda yaşayan Seven, ameliyat olup sağlığına kavuşarak arkadaşlarıyla oynamak istiyor.

Daha önce başında tümör nedeniyle ameliyat geçiren Seven, tümörün yeniden oluşmasıyla tekrar sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak ailesinin maddi imkansızlıklar içinde olması sebebiyle Seven'in ameliyat olması mümkün olmadı.

Seven'in babası Ebrak Butiev, çocuğunun sağlığına kavuşması için hayırseverlerden yardım talebinde bulundu. Maddi imkansızlıklardan dolayı ameliyatı gerçekleştiremediklerini ifade eden baba Butiev, Seven'in sağlığına kavuşabilmesi için destek beklediklerini dile getirdi.

Seven'in ameliyat olabilmesi için hayırseverlere çağrıda bulunan Avrupa Yetim Eli gönüllüsü Sabri Acet, "Buraya yardım getirirken, böyle bir aileyle karşılaştık. Ailemizin bir çocuğunun beyninde tümör var. Bir sefer ameliyat etmişler. Tümör tekrar üreme yapmış. Ailenin ameliyat etmeye imkanı yok. kardeşimizin sağlığına kavuşması için hayırseverlerden beklentisi vardır. Hayırseverlerimiz destekte bulunurlarsa, bu kardeşimiz ameliyat olup, sağlığına kavuşacaktır." dedi.



Kaynak: İLKHA

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