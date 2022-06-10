Beyni yenileyen kakaonun faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Kakao sadece lezzetli değil aynı zamanda hafıza için besleyicidir. Flavonoid adı verilen güçlü bir antioksidan dozu sağlar. Araştırmalar flavonoidlerin özellikle beyin için faydalı olduğunu gösteriyor.

Kakao kandaki yağ oranını düşürüyor mu? Kakaonun içindeki bileşenler kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur. Araştırmalar kakao çekirdeğinin kan basıncını düşürdüğünü, kalp krizi riskini azalttığını ve ileriki yaşlarda maydana gelen felç gibi durumları önlediğini göstermekte.

Kakaounun doğal bir ilaç olarak kullanılabileceği hatta kolestrolü düşürmek için kullanılan ilaçlardan daha etkili olabileceği kaydedildi.

Almanya’daki Cologne Üniversitesinde yüksek tansiyon hastası 48 kadın ve erkek üzerinde yapılan araştırmlara göre her gün bir kapsül kakao çekirdeği verilen hastalarda kan basınçlarının düştüğü ve ve kan damarlarının genişlediği görüldü.

Ayrıca yaşlanma karşıtı antioksidanlar tarafından zengindir. Vücuttaki iltihapların dışarı atılmasını sağlar ve pek çok vitamini bünyesinde barındırır. Kafeinden ötürü uyarıcı etkisi fazladır.

Her şeyde olduğu gibi kakaonun da fazla miktarda tüketilmesi vücutta istenmeyen reaksiyonlara neden olabilir.

KAKAONUN HAFIZAYA ETKİLERİ

Beynin hafızayla ilgili bölümlerinde kan akışını artırmaya yardımcı olur.

30 sağlıklı insan üzerinde yapılan bir araştırma, 720 mg kakao flavonoidleri içeren bitter çikolata tüketenlerin, kakao flavonoidleri içermeyen beyaz çikolata tüketenlere kıyasla daha iyi hafızaya sahip olduğunu buldu.

Çikolatadan en iyi şekilde yararlanmak için kakao içeriği yüzde 70 veya daha fazla olan bitter çikolatayı seçmek gerekiyor. Bu, flavonoidler gibi daha fazla miktarda antioksidan içermesini sağlamaya yardımcı olur.

Kakao Üretimi En Çok Nerededir?

Üretiminin yüzde 40’ı Fildişi sahillerin de gerçekleşiyor. Onu başta Gana olmak üzere, Endonezya ve küçük miktarlarda üretim yapmakla birlikte Brezilya, Nijerya ve Kamerun takip ediyor. Orta Amerika'ya Mayalar tarafından getirildiği düşünülen kakao, mutfaktakiler için şüphesiz eşi benzeri bulunmaz bir malzeme.

Kakaonun Faydaları Nelerdir?

*Kalp, felç, kanser ve diyabet riskini azaltıyor.

*Çekirdeğinde bulunan “flavanol” maddesi beyne fazla oksijen gitmesini sağlıyor ve ileri yaşlardaki bellek sorunlarını azaltıyor.

*İdrar söktürücü etkisi olduğu gibi hazmı kolaylaştırıyor. Bağırsak ve idrar yolu spazmlarını çözümlüyor.

*Göğüs ucunda oluşan çatlak ve yaraların azalmasında etkilidir.

*Uyarıcı etkisiyle yorgunluğu giderir ve vücuda dinçlik verir.

*Yağı vücuda sürüldüğünde güneşin zararlı etkilerini azaltır, cilt koruyucu olarak görev yapar.

*Kakao, kırmızı şaraba oranla iki, yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor.

*Çikolatanın kalori sorunu yaratmasından ötürü yoğun çikolata tüketimi yerine kakaoyu tercih edin.

*Kakao, hipoglisemik etkisiyle kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

*Mutluluk hormonunu arttırır. Bu sayede stres ve depresyon riskini düşürür. Ayrıca doğal bir antidepresan niteliğindedir.

*Bağırsakların ve metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar.

*Yaşlanma karşıtıdır. Cildin erken yaşlanmasını önler.

Bilim adamlarının Kızıl derili “Cuna” kabilesi üzerinde yaptıkları araştırmalara göre, haftada 40 fincan kakao içen kabile bireyleri, kakaonun içinde bulunan etken madde 'epicatechin' sayesinde Panama’da yaşayan diğer halklardan daha uzun yaşamakta ve ileriki yaşlar da Alzheimer hastalığına da yakalanmamaktalar. Kabilenin çoğunluğunun doğumdan ölüme kadar içtiği tek şey kakao.

Kakaonun Kullanım Alanları Nelerdir?

Kakao tozu, sıcak süt veya su ile karıştırılarak afiyetle tüketilebilir.

Çikolatanın ham maddesidir. Kakao tozundan çikolata yapabilirsiniz.

Pasta yapımında kullanılır. Özellikle pandispanya ve pastacı kremasının içerisine eklenebilir.

Kek yapımında tercih edilir.

Kurabiye yapımında mutlaka yer verilir.

Puding tariflerinde aroma katmak için kullanılır.

Kakao Hangi Tariflerde Kullanılır?

Kakao tozunun kullanıldığı, okurlarımız tarafından çok sevilen tarifler;

Bol soslu ıslak kek

Kakaolu dondurma

Yoğurtlu kakaolu kek

Sufle

Haşhaşlı kakaolu şekerpare

Kakaonun Zararları Nelerdir?

Kakaoyu kararında tüketmekte fayda var. İçin de bulunan etken maddelerden dolayı fazla tüketildiğin de kalp çarpıntısı, migren ve baş ağrısına neden olurken, sinirlerin yorulmasına ve sinir zafiyetine sebep olabiliyor. Yağı ağır olduğu için karaciğeri yoruyor. Kakao, günlük 50 grama kadar tüketilebilir. Ancak kakao tüketimi 100 gramı geçmemelidir.