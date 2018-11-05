Beyne hamsi takviyesinin tam vakti

Balıkçının seslenişini yabana atmayın: Balık yemek zekayı da hafızayı da güçlendirir.

70'li yıllarda balıktaki Omega-3 yağlarının önemi anlaşıldı. Omega-3 yağlarının ve özellikle DHA isimli yağın beyin için adeta bir "hafıza sütü/zeka şurubu" olduğu söylenmeye başlandı.

Eylül ile balık mevsimi başladı. Balıkların bol bol Omega-3 yüklendikleri bir dönem. Kışa daha güçlü bir bağışıklık, daha güçlü bir hafıza ile girmek ve çocuklarınızın zekasını daha bir güçlendirmek istiyorsanız balık yiyin.

Nükteleriyle Karadenizli zekâsını dünyaya kabul ettirmiş.. Bunu balık yemeye borçlu olamaz mı, şöyle bir düşünün..

Bulguru ihmal etme

Hafızayı, zekayı güçlendirmek için ikinci en önemli besin bulgur. Ama raflarda paketlenmiş bulgur değil. Varsa doğuda yakınınız, akrabanız ruşeymi çalınmamış buğdaydan yapılmış bulgur getirtin. Bulgur pilavı kadar muhteşem bir beyin besleyici yok! Pirinç binbir rafine işleminden geçtikten sonra geliyor. Pirincin pilavı karın şişirmekten, obeziteye hizmetten başka anlam taşımaz oldu. İnsan ağız tadı olarak aramaz mı, arar elbette. Fakat sık olmasın. Olursa illâ bulgur pilavı olsun. Özellikle, etli mercimekli bulgur pilavı. Evdeki yaşlılar çalsın kaşığı, bunamaya tedbir alsın. Çocuklar çalsın kaşığı dersleri vızır vızır yapsın. Bir duyduğunu öğretmeninden unutmadan eve gelsin.

BAŞKA? BAŞKA?

Yaban mersini, ahududu, frenk üzümü gibi meyveler hafızayı ve beyin gücünü arttıran besinler olarak bilinir. Bu meyveleri sabah kahvaltısına ekleyin ya da bir kase yoğurtla birlikte tüketin.

Bazı kabuklu yemişler ve tohumlar omega-3 yağ asitleri ve E vitamini açısından oldukça zengin olduklarından beynin güçlendirilmesi açısından ideal yiyeceklerdir. Bunlardan ceviz ve badem ise uyanıklık ve hafızayı geliştirmek için en iyi olanlardır. Keten tohumu ve kabak çekirdeği de beynin fonksiyonunun artırılması için gereklidir.

Yoğurt, kuru üzüm

Domates, yoğurt, kuru kara üzüm, erik, yumurta ve süt gibi diğer gıdalar beyin gücünü arttırıcı diğer gıdalardır. Beyin gücünüzü artırabilmek için sadece bu gıdalara muhtaç değilsiniz. Beyin gücünü artırabileceğiniz başka yollar da var. Fiziksel egzersizler de beyni aktif tutabilmek için gereklidir. Ayrıca beyin gücünü artırıcı çok sayıda oyunlar ve beyin egzersizleri de vardır. Beynin düzgün çalışabilmesi için uyku da çok önemlidir.

Ispanak, lahana, brüksel lahanası, karnabahar gibi yeşil sebzeler beyin fonksiyonunu etkileyen vücuttaki zehirli atıklarla mücadele etmeyi sağlayan antioksidanların zengin kaynaklarıdır. Bu sebzelerdeki C vitamini beyni çeşitli hastalıklardan ve durumlardan korur. Maksimum fayda için her gün bu sebzelerden tüketmelisiniz.