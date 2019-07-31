Beymen'den bayrama özel "hediye setleri"31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:25
İSTANBUL (AA) - Beymen, Kurban Bayramı için alternatif hediye setlerini satışa sundu.
Beymen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla şirket, tüketiciler için hazırlıklarını hızlandırdı.
Kolonya ve lokum setleri, Türk kahvesi ve lokum seti, çikolata ve makaron gibi çok sayıda alternatif çeşit sunan şirketin ayrıcalıklı dünyasını yansıtan Hediye Setleri, Beymen'lerde ve www.beymen.com adresinde tüketiciyi bekliyor.
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