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BEYMEN’den bayrama özel hediye alternatifleri

BEYMEN, geçen bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da lezzetli hediye alternatifleri sunduğunu duyurdu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:25
BEYMEN’den bayrama özel hediye alternatifleri

BEYMEN, geçen bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da lezzetli hediye alternatifleri sunduğunu duyurdu.



BEYMEN, geçen bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da lezzetli hediye alternatifleri sunduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; bayramların geleneksel ikramlarına alternatif olarak; kolonya ve lokum setleri, farklı tarzlarda çikolata, Türk kahvesi ve lokum setleri paketleri ve makaronların misafirler için alternatif hediye olabileceği kaydedildi.


Hediye setlerinin, tüm BEYMEN mağazalarından veya internet sitesinden satın alınabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:25
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