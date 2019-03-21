Beymen Club'ın Agora mağazası yenilenen yüzüyle açıldı

İSTANBUL (AA) - Beymen Club'ın Agora mağazası yenilenen yüzüyle kapılarını açtı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alsancak, Mavi Bahçe, Optimum AVM, Point Bornova'nın ardından Beymen Club'ın İzmir'deki 5. mağazası olan Beymen Club Agora, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerinde en yeni kadın ve erkek Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor. 131 metrekarelik alan üzerine kurulu Beymen Club Agora, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.

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