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Aktüel Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi süt paketinin ve tandır ekmeğinin içinde sakladıkları tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:47:52 -
Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan kişinin ifadesi doğrultusunda Yakuplu Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Bölgede uygulama yapan ekipler, belirtilen eşkale uyan bir şüpheliyi tespit etti. Polisleri fark eden şüpheli araçla kaçarak Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bir eve girdi.

Eve baskın düzenleyen ekipler, kendilerinden kaçan Rami A'nın da arasında bulunduğu Suriye uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulunmasının ardından evde aramaları yoğunlaştıran ekipler, süt paketlerinin ve tandır ekmeklerinin arasına yerleştirilmiş 2 kilo 43 gram esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

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