Beylikdüzü’nde "Umut ve Eğitim" konuşuldu

Beylikdüzü’nde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Barış ve Sevgi buluşmaları 4. gününde Çardak altı sohbetleri ile devam ediyor. "Umut ve Eğitim" temalı sohbete vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, gecenin sonunda sahne alan Bora Duran şarkılarını bu kez barış ve sevgi için seslendirerek Beylikdüzülülere keyifli anlar yaşattı.

Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Barış ve Sevgi buluşmalarında Çardak altı sohbetleri devam ediyor. Bu yıl ki teması “Umut ve Eğitim” olan moderatörlüğünü Yekta Kopan’ın yaptığı Çardak altı Sohbetleri’nin konukları, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Kemal Kocabaş veCeylan Adanalı Kabadayıoğlu oldu. Çardak altı sohbetlerineBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık veeşi Zehra Çalıkkatılarak konuklara çiçek ve plaket takdim etti. Ayrıca programda vatandaşlar merak ettiği soruları konuklara sorarak bilgi edindiler.

Programa ev sahipliği yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bora Duran’ı çok seviyorsunuz, herhalde enerjiyi muhteşem yükseltti. Beylikdüzü genç bir ilçe biliyorsunuz. Enerjisi yüksek bir ilçe ben sanatçımıza bizi onurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum, enerjimize güç kattığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“6 yıldır geliyoruz devam etmesini istiyoruz

Sohbetlerin çok verimli geçtiğini söyleyen Batuhan Çilli, “Eğitim ve umut bugünkü konumuz sohbette çok güzeldi, çok verimli geçti. İlk günde Gani Müjde ona biraz geç geldik ama tabi çok güzel geçiyor çok verimli oluyor. Türkiye’nin Dünya’daki ülkeler arasında eğitim durumu nedir neler olmalı nasıl neler yapılabilir bunlardan konuşuldu. Hayat üzerine de güzel şeyler söylediler verimli geçti. 6 yıldır geliyoruz devam etmesini istiyoruz” dedi.

Kültürlü ve eğlenceli bir hafta olacağını kaydeden Nezahat Çilli ise, “Harika çok güzel 1 haftanın bu şekilde eğlenceli kültürlü geçmesi çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

“Dinleyip bir şeyler öğreniyoruz”

Sohbetlerin çok güzel olduğunu ifade eden Nurhan Sert, “Beylikdüzü harika bir yer hiç böyle bir yer yok. İstanbul’un içinde o kadar güzel ki çok mutlu ve memnunuz. Ben yetişemedim bu akşam ama hep geliyorum. Dinleyip bir şeyler öğreniyoruz. Çok güzel” diye konuştu.

Çardak altı sohbetleri ve Sahaf söyleşileri’nin ardından Türkçe popun yeni ve sevilen isimlerinden biri olan Bora Duran sahne aldı. Beylikdüzülü hayranları için sevilen parçalarını söyleyen Duran’a vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik ederken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık sevilen şarkıcıyaplaket ve çiçek takdim etti.