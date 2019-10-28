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Yerel

Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişi kafeye girdiği sırada silahla vurularak yaralandı.

2019-10-28 21:25:00 -
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öne sürülen R.E'yi Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir kafeye girdiği sırada ateş ederek yaraladı.

Olayda R.E. yaralanırken, motosikletteki 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kolundan yaralanan R.E'yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

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