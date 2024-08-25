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Yerel Beylikdüzü'nde otomobil kaldırımda oturan çocukların üzerinden geçti!
Yerel

Beylikdüzü'nde otomobil kaldırımda oturan çocukların üzerinden geçti!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 16:47:00 - 2024-08-25 16:47:22

İstanbul Beylikdüzü’nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı. Kazada çocuklardan 1’i ağır olmak üzere 3’ü yaralanırken, kadın sürücünün olaydan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre caddeden sokağa dönen araç sürücüsü, kaldırımda oturan 4 çocuğu görmeyerek çarptı. Olayda aracın çarptığı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer çocuklardan ikisinin vücudunda kırıklar oluşurken, biri ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Yaşanan olayda önce kaldırıma, ardından bir iş yerine, sonrasında ise park halindeki arabaya çarparak durabilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza hakkında konuşan esnaf Mahmut Çelilli, “Bir kadın caddeden sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan çocuklara çarptı. 4 çocuktan biri kaçıp kendini kurtardı ama 3’üne araba çarptı. 2’si hafif yaralı ama birinin durumu ağır olduğunu öğrendim. Sağlık ekipleri geldi hemen, çocukları hastaneye götürdü. Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de bayağı feryat etti, ağladılar” dedi.

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