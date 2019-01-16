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Beylikdüzü'nde korkunç olay! Hamamda ölü bulundu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir hamamda, Şerafettin Yavuz isimli vatandaş, soyunma kabininde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Hamamda ölü bulundu

Beylikdüzü'nde bulunan hamamın soyunma kabininde 30 yaşındaki Şerafettin Yavuz, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Yavuz'un cesedi yanında "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not bulundu.

Olay saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir hamamda meydana geldi. Gelen silah sesi üzerine soyunma kabinini kontrol eden görevliler, Şerafettin Yavuz'u başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

"Ölümümden kimse sorumlu değildir"

Polis ekipleri, hamam içerisinde ve kabinde inlemelerde bulundu. Yavuz'un cesedinin yanında, "ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not bulundu. İlk incelemede intihar ettiği değerlendirilen Yavuz'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
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