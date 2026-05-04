Beylikdüzü'nde İmamoğlu İnşaat tezgahı patladı: Kendi şirketlerine peşkeş çekip, köşeye sıkışınca ceza kestiler

Beylikdüzü Belediye Meclisi’nde yankılanan 40 milyonluk ceza skandalı, CHP’li alçak zihniyetin belediye kaynaklarını ve imar yetkilerini kendi yandaş şirketlerine nasıl peşkeş çektiğini bir kez daha kanıtladı. Milletin hakkını kendi şirketlerine aktaran bu kirli yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kıskacına girince, "tavşana kaç tazıya tut" misali kendi şirketine ceza kesmek zorunda kaldı.

CHP'DE AYNI TERHANE, AYNI AŞAĞILIK SİYASET!

AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, meclis kürsüsünden bu kirli oyunu deşifre etti. İlk başta belediyenin "tarafsız" bir denetim yaptığı algısı oluşturulmaya çalışılsa da, gerçeğin çok daha karanlık olduğu ortaya çıktı. Abuş, belediyenin bu cezayı keyfi değil, Bakanlığın denetimleri sonucu "yasal olarak kesmek zorunda kaldıklarını" vurgulayarak, CHP’li yönetimin köşeye sıkıştığını ilan etti.

KENDİ ŞİRKETLERİNE PARA AKTARMA VE RANT DÜZENİ

Mecliste yaşanan tartışmalar, CHP’li belediyelerin adeta birer "şirket ofisi" gibi çalıştığını gösterdi. İmar planları üzerinde oynanan oyunlar, iskan sonrası yapılan usulsüzlükler ve yandaş inşaat firmalarına sağlanan ayrıcalıklar artık gizlenemez hale geldi.

"YASAL OLARAK KESMEK ZORUNDA KALDILAR"

Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, söz konusu cezanın bir lütuf değil, devletin kararlı denetimi sonucu oluşan bir mecburiyet olduğunu vurguladı. Abuş, ilk başta firmanın ismine bakılmaksızın kesilen cezayı rasyonel bir adım olarak gördüğünü ancak arka planın farklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün birçok denetim ve çalışması sonucunda bu arkadaşlarımızın bu cezayı yasal olarak kesmek zorunda kaldıklarını üzülerek öğrendim. Yanlış ve fazla işler yapanlara, inşaat ve rakamsal anlamda bunun yansıtılacağını ifade etmek isterim."

İSKAN SONRASI "UFAK TEFEK" OYUNLAR!

Tartışmalar sırasında CHP’li, cezanın nedenine ilişkin yaptığı itiraf niteliğindeki açıklama ise dikkat çekti. Vatandaşın iskan aldıktan sonra inşaatlarda yaptığı değişikliklerin cezalandırıldığını savunan CHP’li yetkili, Beylikdüzü’ndeki bazı projelerin etrafında denetimlerin yoğunlaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ancak 40 milyon liralık devasa ceza tutarı, durumun "ufak tefek değişiklikler" değil, ciddi bir imar usulsüzlüğü ve rant organizasyonu olduğunu kanıtlar nitelikte.

DENETİM KISKACI DARALIYOR

Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul genelinde imar kirliliği ve kaçak yapılaşmaya karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sıkılaşmış durumda. Beylikdüzü’nde İmamoğlu İnşaat’ın radara takılması ve belediyenin "kaçacak yeri kalmadığı için" bu cezayı kesmek zorunda kalması, CHP’li yönetimlerin kendi şirketlerini koruma kalkanının devletin kanunlarına çarpıp parçalandığını gösteriyor.

Belediye meclisindeki bu tartışma, CHP'li belediyelerin "kendi kalemine gol atmak" zorunda kaldığı bir skandal olarak kayıtlara geçti.