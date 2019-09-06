0553 313 94 23

Beylikdüzü’nde ilçe başkanları Çardak Altı Sohbetlerinde bir araya geldi

Beylikdüzü’nde Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri’nin konuğu ilçedeki farklı siyasi partilerin ilçe başkanları oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 22:46
Beylikdüzü’nde ilçe başkanları Çardak Altı Sohbetlerinde bir araya geldi

Beylikdüzü’nde Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri’nin konuğu ilçedeki farklı siyasi partilerin ilçe başkanları oldu. Söyleşide, Beylikdüzü’nün sorunları ve gelişmesi konusunun yanı sıra ilçe siyaseti masaya yatırıldı.


Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiği Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen “Umut ve Yerel Siyasetçiler” temalı Çardak Altı Sohbetleri 8’inci günündeki konukları ilçedeki siyasi partilerin başkanları oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, ev sahipliğinde gerçekleştirilen sohbette, farklı partilerin temsilcileri, ilçenin siyasi gündemi ve Türkiye’de yerel de umut konularını masaya yatırdı. Yaklaşık bir buçuk saat süren programa Beylikdüzülüler yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide vatandaşlar ilçe hakkında merak ettiklerini ve gündeme dair konuları ilçe başkanlarından dinledi.



Beylikdüzü’nde Ceylan Ertem rüzgarı


Çardak Altı Sohbetlerinin ardından Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Ceylan Ertem, sevilen şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Konserde sanatçı Ceylan Ertem, şarkılarını barış ve sevgi için söyleyerek Beylikdüzü halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Mehmet Murat Çalık, sanatçı Ceylan Ertem’e çiçek ve plaket takdim etti.



“Yerel yönetimler olarak biz Türkiye’de umut olmak zorundayız”


Programa ev sahipliği yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz bu yola çıktığımızda birlikte yönetme iddiasını ve ortak çabayı ortaya koymuştuk. Bu kendi birlikte yöneteceğiz demiştik. Kentin farklı duygularına ve farklı düşüncelerine de kapılarımızı açacağız demiştik. Yönetim anlayışımızda da bu var. Türkiye’de yerelde umudu konuşmanın tam da vakti olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetimler olarak biz Türkiye’de umut olmak zorundayız. Evlatlarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak adına umudu yeşertmek ve devam ettirmek zorundayız. Toplumsal barışın zedelendiği bir ortamdan geçiyoruz. Hakkın, hukukun ve adaletin de yer aldığı bir dönemdeyiz. Ekonomiye etkisi bu üç kavramda çok fazla ve ekonomiyi de hep birlikte yaşıyoruz. Yereli yöneten belediye olarak bizler yaşıyoruz. Birçok iş insanı yerel de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Biz yerelde gelecek nesillere umut olmak zorundayız. Ben geleceğe güvenle bakıyorum, çok farklı kavramları bu toplumun hissedeceğini ve yaşantısına gireceğini hissedebiliyorum. Benim arzum ve istediğim; yereldeki siyasetçilerin aslında bir barış ve umut elçisi olmasıdır. Çünkü bu iş yerelden başlar. Farklı renklere ve farklı duygulara her zaman söz hakkı vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 22:46
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran açıklaması
    1. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran..
    2. ABD Danimarka'nın Suriye'ye asker..
    3. Evlatları için nöbet tutan Diyarbakır..
    4. 'Gizemli hastalık'ta yeni ölüm! Sayı..
    5. Diyarbakır’da trafik kazaları: 2 yaralı
    6. Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme..
    7. Soylu açıkladı: İstanbul'dan..
    8. Lübnan Müftülüğünden Osmanlı'ya..
    9. Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa..
    10. Kurtköy'de fabrika yangını
    11. Bin 825 uzman erbaş için yemin töreni
    12. Konya’da kamyonet devrildi: 1 yaralı
    13. Bakan Pekcan İEF’te Çin standının..
    14. İstanbul Sultanbeyli’de bir mobilya..
    15. Yine gezmelerde olan İmamoğlu:..
    16. Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı..
    17. İEF 88. kez kapılarını açtı
    18. UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:..
    19. Dünya Motokros Şampiyonası
    20. HDP binası önündeki annelerin isyanı..
    21. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    22. Beylikdüzü’nde ilçe başkanları Çardak..
    23. ABD'de elektronik sigara kaynaklı..
    24. Kocasını keserle öldüren kadın..
    25. Alanya’da Çek turist denizde boğuldu
    26. İstanbul’da polislerin değnekçi..
    27. Antalyaspor'da Kayserispor maçı..
    28. Manisa'da orman yangını
    29. Milli maç ne zaman? Türkiye Andorra..
    30. Lübnan'daki Filistinli mülteciler..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim